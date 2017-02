Lei da Acessibilidade: Estabelecimentos devem se adequar até dezembro de 2017

A Prefeitura regulamentou ontem, por meio de decreto, a Lei Complementar Municipal n° 754, que estabelece normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Estabelecimentos que tenham destinação pública ou coletiva ficam sujeitos ao cumprimento das normas do decreto, como a aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística. Para as edificações já existentes será exigido o cumprimento das normas quando passarem por reforma ou ampliação.

Os estabelecimentos considerados com destinação pública ou coletiva são: cinemas, teatros, casas de show e estabelecimentos bancários independentemente da área construída e da capacidade de lotação; locais de reunião, a partir de 100m² de área construída, destinados a abrigar eventos geradores de público, abertos e/ou fechados, incluindo, dentre outros, os seguintes tipos: a) Auditórios e salas de concerto; b) Templos religiosos; c) Salões de festa ou danças; d) Ginásios de esporte ou estádios; e) Recintos para exposição ou leilões; f) Museus; g) Restaurantes, lanchonetes; h) Clubes esportivos; i) Estabelecimentos destinados à prestação de serviços de assistência à saúde; j) Estabelecimentos destinados à prestação de serviço de educação; k) Estabelecimentos destinados à prestação de serviços de hospedagem; l) Centros de compras, galerias comerciais e “shopping centers”; m) Supermercados.

As edificações relacionadas acima, caso não atendam às exigências, deverão estar com as adaptações concluídas e regularizadas, impreterivelmente, até 31 de dezembro de 2017, data improrrogável segundo a Prefeitura.

Devem ser aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas em lei, quando não forem atendidas as normas.

A responsabilidade pela adequação e pela adaptação por ocasião da aprovação de projeto de natureza arquitetônica de uso público ou de uso coletivo, no que se refere à acessibilidade, ficará sob a responsabilidade técnica de profissionais legalmente habilitados.

Os projetos de adaptação e adequação de patrimônio tombado, em processo de tombamento ou protegido deverão passar por apresentação prévia ao CONDEPHAC. As normas incluem: acesso; circulação; sinalização; sanitário; acessórios e estacionamento.