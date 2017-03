Hospital Mantiqueira é interditado

O Hospital Mantiqueira (Unimed) foi interditado na tarde de quinta-feira, 14, pela Vigilância Sanitária e pela Divisão de Receita do município.

De acordo com a Prefeitura, durante uma vistoria no local foram flagrados problemas administrativos e condições de trabalho. O hospital também está com razão social e CNPJ diferentes, atendendo como Hospital São Pedro de Bragança, uma empresa que não possui licença na Vigilância Sanitária.

A fiscalização também afirma ter encontrado problemas como falta de médicos e enfermeiros, além de materiais vencidos e equipamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O hospital não poderá receber novos pacientes até regularizar sua situação. Atualmente, há 30 pessoas recebendo tratamento no local: são sete na UTI e 23 no ambulatório. Segundo a direção, foi dado um prazo de 10 dias para regularizar ou realizar a transferência destes pacientes.

O local foi lacrado até que regularize as pendências apontadas pela fiscalização. Os pacientes que possuem convênios que utilizam o Hospital Mantiqueira como referência devem procurar o Sistema Único de Saúde (SUS) do município, a Santa Casa de Misericórdia, localizada no Centro e a Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA), situada na Vila Davi.

OUTRO LADO- O superintendente do Hospital Mantiqueira, Vitor Martinelli, afirma que o hospital entrará com um liminar para tentar a liberação do hospital. Segundo ele, há um prazo legal de um ano para que a documentação seja regularizada por parte da cooperativa. Ele afirma que o trâmite está em andamento. Vitor Martinelli também nega que haja medicamentos vencidos e falta de profissionais atuando.