Disponível requerimento de bolsa de estudos para servidores

Está aberto o prazo para servidores ativos, inativos, aposentados ou pensionistas solicitarem bolsa de estudo por convênio estabelecido entre a Prefeitura e a Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista (FESB).

Interessados em solicitar ou renovar o benefício tem até terça-feira, 19, para apresentar a documentação necessária.

Para os ingressantes, a bolsa pode ser solicitada para o próprio servidor, cônjuge ou dependente.

Os já beneficiados devem entregar o requerimento e comprovar que não estão inadimplentes, além de ter aproveitamento mínimo de 75% das disciplinas cursadas. Os requerimentos de renovação serão divulgados na Imprensa Oficial do Município do dia 30 de janeiro e no dia 26 será a vez dos candidatos habilitados e classificados.

As bolsas concedidas são de 60% a 80% para graduação e 20% para pós-graduação lato sensu e técnico.

A ficha de solicitação pode ser obtida na Divisão de Recursos Humanos, na Prefeitura; na edição 255 da Imprensa Oficial, de 12 de janeiro; ou no portal da Prefeitura [www.braganca.sp.gov.br], na aba Transparência > Imprensa Oficial.