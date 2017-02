“Não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político” (Anônimo)

Paulo Alberti Filho

MUDANÇA DE HÁBITO

O apagão patrocinado pela prefeitura, que atenta contra a segurança pública, está provocando mudanças de hábitos na população. Por exemplo, fiéis da igreja católica que residem na região central estão temerosos em ir à missa noturna na Catedral ou na igreja do Rosário por causa da escuridão. Os idosos principalmente, que costumam caminhar até a igreja, sentem dificuldades e temem a escuridão. Para não correr riscos passaram a frequentar as missas diurnas.

O mesmo motivo está provocando reações nas regiões periféricas onde se concentra a maioria dos templos evangélicos.Tem gente que leva até lanterna para caminhar, principalmente na zona norte. Realmente, “tamo na roça!”.

PEQUENA FALHA

Uma bem estruturada revista lançada recentemente na praça tenta contar parte da história de Bragança. Com texto em português e inglês percebe-se que a intenção é marqueteira, o material e o conteúdo são de qualidade. Um belo trabalho de registro parcial da história. Estaria quase perfeita se a revista não tivesse ignorado o ciclo industrial do inicio do século 20 e a história da imprensa, principalmente da Rádio Bragança AM e do mais antigo jornal, Cidade de Bragança, veículos que exerceram papel fundamental em todo o ciclo histórico do município desde o século XIX. Uma pena.

EU SOU O CARA – I

Bem no estilo “esse cara sou eu”, o médico Antonio Ricardo fez circular uma revista de poucas páginas com conteúdo promocional envolvendo a medicina. Bom conteúdo que expõe a especialidade e atividade do profissional.

EU SOU O CARA – II

No mesmo estilo deve circular nos próximos dias outra revista destacando o advogado Rodrigo Pires Pimentel, provavelmente exaltando suas qualidades.

OBJETIVO

Embora as revistas não falam nada sobre política, até os morcegos que navegam na escuridão da cidade patrocinada pela prefeitura do PT, sabem que os dois profissionais são pré-candidatos a alguma coisa nas eleições do ano que vem. Antonio Ricardo pelo DEM e Pimentel pelo PRB.

FILIAÇÃO SOLENE

Na próxima segunda-feira, em uma pizzaria da cidade, Antonio Ricardo, receberá imprensa e demais convidados para testemunhar sua filiação ao Partido Democratas (DEM) que em Bragança é presidido pelo deputado estadual Edmir Chedid.

PARTIDOS OU RACHADOS ?

Numa casa da zona sul da cidade funciona um escritório comandado e patrocinado provavelmente pela turma atrelada ao PT que se auto denominou “Casa dos partidos”. Menos do DEM e aliados. Deveriam acrescentar “Casa dos partidos dominados pelo PT”. Ficaria mais transparente e fugiria da pecha de propaganda endilmosa.

RADIO PIÃO

A rádio pião divulgou no inicio da semana que em uma reunião havida na casa dos partidos aliados ao PT, o xerife teria dado uma bronca bem a seu estilo, educado e sútil, em quem saiu dizendo que é pré- candidato (a) a prefeito. Teria sutilmente “espancando” seu próprio peito e bradado, esse cara (candidato) sou eu ! A oposição adorou!!!

MERCADÃO FECHADO

Quem foi ao Mercado Municipal no domingo passado encontrou o estacionamento e os banheiros fechados. A concessionária, recentemente contratada pela Prefeitura, tem o compromisso de mantê-los funcionando nos horários do mercado. Isso não está acontecendo. Aliás, em Bragança, encontrar alguma coisa funcionando na prefeitura não esta fácil. Parece governo “To nem ai” alem do “Tamo na roça” !

FUGA

Muitas empresas prestadoras de serviços, notadamente na área da saúde, estão saindo da cidade. O motivo é a burocracia e a carga tributária do Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN). Segundo se sabe, para abrir uma empresa em Bragança a prefeitura exige 23 documentos, em Atibaia seriam apenas dois E por ai vai. Não vamos nem falar na lei do ISS e suas interpretações que envolvem até o REFIS. Os contadores estão cada dia mais revoltados com a Prefeitura.

REFLEXÃO: Salmos 55

1. Ao mestre de canto. Conforme: Muda pomba de longínquas terras. Cântico de Davi, quando vai para junto dos filisteus, em Get.

2. Tende piedade de mim, ó Deus, porque aos pés me pisam os homens; sem cessar eles me oprimem combatendo.

3. Meus inimigos continuamente me espezinham, são numerosos os que me fazem guerra.

4. Ó Altíssimo, quando o terror me assalta, é em vós que eu ponho a minha confiança.

5. É em Deus, cuja promessa eu proclamo, sim, é em Deus que eu ponho minha esperança; nada temo: que mal me pode fazer um ser de carne?

6. O dia inteiro eles me difamam, seus pensamentos todos são para o meu mal;

7. Reúnem-se, armam ciladas, observam meus passos, e odeiam a minha vida.

8. Tratai-os segundo a sua iniqüidade. Ó meu Deus, em vossa cólera, prostrai esses povos.

9. Vós conheceis os caminhos do meu exílio, vós recolhestes minhas lágrimas em vosso odre; não está tudo escrito em vosso livro?

10. Sempre que vos invocar, meus inimigos recuarão: bem sei que Deus está por mim.

11. É em Deus, cuja promessa eu proclamo,

12. é em Deus que eu ponho minha esperança; nada temo: que mal me pode fazer um ser de carne?

13. Os votos que fiz, ó Deus, devo cumpri-los; oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor,

14. porque da morte livrastes a minha vida, e da queda preservastes os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz dos vivos.