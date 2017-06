Atibaia recebe R$ 5 milhões para obras de pavimentação

Atibaia terá mais R$ 5 milhões para melhorar suas ruas e avenidas. O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, estará na cidade hoje, no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret, para assinar a autorização de contratação de pavimentação e qualificação de vias urbanas dos bairros Recreio, Jardim Maristela, Maristela e Jd. Alvinópolis 2. Essa é a terceira etapa da obra e contará com investimentos do PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. O ato de autorização dos trabalhos será realizado no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret.

Desde 2003, o governo federal mantém, por meio do Ministério das Cidades, carteira de investimentos de R$ 211,2 milhões em obras de desenvolvimento urbano no município de Atibaia, sendo em mobilidade urbana já foram investidos R$ 22,7 milhões. Na área de habitação foi de R$ 15,3 milhões em urbanização e desenvolvimento institucional e R$ 125,9 milhões pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Para obras de saneamento os recursos somam mais de R$ 46,8 milhões e as obras de regularização fundiária contam com R$ 321,3 mil em investimento. Em todo o país, a carteira de investimentos é de R$ 555,2 bilhões e no Estado de São Paulo, R$ 156 bilhões.