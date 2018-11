Começa a Semana Municipal de Mobilização contra o Aedes aegypti

A Secretaria de Saúde e da Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, realizará de 26 e 30 de novembro, a Semana Municipal de Mobilização contra o Aedes aegypti, em consonância com Secretaria de Estado da Saúde.

A ação de mobilização municipal contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya iniciou no dia, 24, com o Arrastão de Limpeza nos bairros: Residencial das Ilhas, Residencial dos Lagos, Jardim Sevilha, Jardim Santa Rita, Bosque das Pedras e Jardim Santa Helena.

No dia 1º será feito Arrastão de Limpeza nos bairros Vila Municipal, Santa Terezinha, Júlio Mesquita, Jardim das Laranjeiras, Darcilância, Jardim Anchieta e Matadouro.

Durante a semana serão intensificadas as ações ‘casa a casa’ no combate à dengue, Campanha de Eliminação de Criadouros – realizada pelos agentes comunitários de saúde, teatro de fantoches nas escolas, colocação de faixas informativas em todas as unidades de saúde, operação ‘pente fino’ contra criadouros em toda área do bairro Santa Libânia.

Recomenda-se a todos os cidadãos as mesmas atitudes positivas e simples para evitar recipientes com água parada. Os materiais inservíveis devem ser colocados para coleta pública; tampe os tonéis e caixa d’água; mantenha o lixo em sacos bem fechados; mantenha as calhas sempre limpas; deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo; deixe ralos limpos e com aplicação de tela; elimine o vaso de prato de planta ou use o prato justaposto; limpe com escova ou bucha os potes de água para animais e retire água acumulada atrás da geladeira ou da máquina de levar roupa. Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), o número de casos de dengue no Estado caiu 99% em dois anos: de 678.031 em 2015, para 162.497 em 2016, e 6.269 em 2017. Em 2018, até 6 de novembro, foram confirmados 9.181 casos autóctones da doença.

Com relação à chikungunya, SP registrou, neste ano, 209 casos autóctones. No ano passado inteiro foram confirmados 354 casos. Quanto ao zika vírus, foram confirmados 123 casos autóctones em 2018. Em 2017, foram 121 casos.