Câmara entrega medalhas aos policiais de destaque do ano

A Câmara realiza a 43ª sessão ordinária do ano na terça-feira, 27, e realiza também solenidade de entrega de Medalha de Honra ao Mérito aos Policiais Militares Destaques do Ano. Os homenageados são o capitão Hamilton Ramos Busato, o 1º tenente Thiago Blanco Fernandes Minneman, o 1º tenente Anderson dos Santos, o subtenente José Eduardo Rocha, o subtenente Sérgio Natalino da Rosa, o 1º sargento Celso José de Souza, o 3º sargento Cleber Dentello, o cabo Oswaldo Lopes Neto, o cabo Valtencir Lugli, o cabo Carlos Sandro de Aguiar Brito, o cabo Marcelo Fagundes e o soldado Tiago Cardoso de Lima.

Sessão – Na tribuna livre é esperada a participação do deputado estadual eleito pelo Partido Novo, Daniel José, que será apresentado pelo vereador João Carlos Carvalho.

Na ordem do dia, os vereadores votam, em 2º turno, o projeto de lei complementar 12/18. A matéria de autoria do Executivo autoriza o município a receber bem imóvel em dação em pagamento de débitos tributários municipais, no loteamento Sítios de Recreio Pinheiral de Santa Helena, no Bairro Boa Vista, com área de 15.747,00m².

A instituição da Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas (PL 51/18), se aprovada, passa a ser comemorada na semana do dia 26 de junho, conforme data instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas), em matéria de autoria do Executivo.

Em primeiro turno, os vereadores apreciam o projeto de lei complementar 14/18, de autoria do Executivo, que altera e revoga parcialmente artigos de Leis Complementares que concedem benefícios fiscais ao ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza). As discussões das matérias previstas na ordem do dia se encerram com a votação, em turno único, de três moções que se aprovadas seguem para análise do prefeito Jesus Chedid. A moção 67/18, propõe a instalação de brinquedos feitos com materiais reciclados e adaptados para crianças com deficiência no Parque Dr. Luiz Gonzaga da Silva Leme (Jardim Público).

Moção é a 69/18, que sugere a instalação de base da Guarda Civil Municipal nas dependências da Concha Acústica Francisco César Palma de Araújo (Chico Experiência) e moção 70/18, requer estudos visando à realização de campanhas de conscientização e prevenção à obesidade infantil, encerra as votações.