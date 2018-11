Combate à Dengue: Aplicativo já levou a mais de 300 mil vistorias em prédios públicos

Os serviços municipais, estaduais e federais de Vigilância Epidemiológica já realizaram mais de 300 mil vistorias em prédios públicos a partir das denúncias registradas pelo ‘Sigelu Combate Aedes’, segundo o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Edmir Chedid.

De acordo com o parlamentar, o aplicativo foi desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em parceria com o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe) e o Le-mobs, ambas vinculadas à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

“Essa ferramenta do governo federal, que conta com as denúncias dos próprios servidores, já identificou mais de oito mil focos do Aedes aegypti, mosquito responsável por transmitir a dengue, chikungunya e o zika, doenças que podem gerar outras enfermidades graves, como microcefalia e Guillain-Barré”, disse.

Somente no Estado de São Paulo, foram realizadas 207.592 vistorias a partir da utilização do aplicativo. Este trabalho resultou na constatação de 5.532 focos e no treinamento de 9.935 pessoas. No Distrito Federal, foram encontrados 1.589 focos do mosquito a partir de 76.964 vistorias realizadas por serviços públicos.

“É importante que todos os servidores participem desta iniciativa para ajudar os serviços no combate ao Aedes aegypti. O aplicativo é bastante simples e intuitivo, permitindo a denúncia de focos e possíveis depósitos de larvas do mosquito, agilizando assim o registro das ações de combate”, afirmou Edmir Chedid.

Aplicativo – O parlamentar declarou que o sistema é composto por aplicativo de celular e um ambiente de monitoramento pela internet, com mapas operacionais, relatórios e painéis gerenciais, permitindo ainda a exportação e a integração de dados com outros sistemas. Para ter acesso ao sistema, clique aqui.

“Além dos servidores públicos, qualquer cidadão pode solicitar acesso pelo site https://aedes.sigelu.com. Além disso, é possível sanar dúvidas on-line, via chat, e-mail e telefone. Afinal, essa é uma luta de todos, uma grande responsabilidade que teve ter a atenção de toda a sociedade”, finalizou Edmir Chedid.