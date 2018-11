CASAMENTO COMUNITÁRIO: 50 casais formalizaram união no final de semana

No domingo, 25, o Fundo Social de Solidariedade e as Secretarias de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), Cultura e Turismo, Educação, Assuntos Jurídicos, Finanças, Especial de Gabinete e Administração, e em parceria com o Cartório de Registro Civil realizaram o casamento comunitário. No total 50 casais puderam oficializar a união civil, e aproximadamente 700 pessoas participaram da solenidade.

Os casais conseguiram a oportunidade de oficializar união após se inscreverem nas unidades dos CRAS e que atendiam aos requisitos expressos na Lei de Benefícios Eventuais nº 4.527, de 17 de junho de 2016. O evento aconteceu no salão de festas do Asilo de Mendicidade São Vicente de Paulo.

O Cartório de Registro Civil foi representado pelo Juiz de Paz de Casamento, Renato Sérgio da Rosa, pela escrevente Maria Anina Bueno de Moura e Sydemar Juliano (Oficial do cartório), que realizam o ato civil e entregaram as certidões de casamento aos 50 casais participantes.

A parte ecumênica foi realizada pelo Sr. Dirceu Zeferino dos Santos (representante da igreja católica), Jovelino Olímpio dos Santos (representante da igreja evangélica) e Pai Bil e Fabrício Zappa (Afoxé).

A cerimônia contou com a organização da equipe Richard Eventos (Richard de Braga Moreno), banda FP Music Show (Fabiano Pires), equipe da Lirio’s Decoração e Buffet e no final foram realizados dezenas de sorteios de prêmios aos casais, além de fotos tradicionais e ainda entregues presentes doados pelos parceiros do evento. No final, foi oferecido um coquetel a todos os presentes com o apoio da equipe do Curso de Garçom do professor Jorge Rosa e funcionários da SEMADS.

O Vice-prefeito Amauri Sodré da Silva prestigiou o evento representando o Prefeito Jesus Chedid, acompanhado da Sra. Cleide Izeppe da Silva, que representou Primeira-dama Marilis Reginato Abi Chedid.

A solenidade contou ainda com as presenças da Presidente do Fundo Social Francine Pereira, das Secretárias Margarete Alvarenga (SEMADS), Gislene Bueno (Agronegócios), Rosângela Gonçalves (respondendo pela Secretaria de Finanças) e Vanessa Nogueira (Cultura e Turismo), do Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social Alexandre Martins, da assessora Simone Rosa que representou o deputado Edmir Chedid e vereadores.