TIRO DE GUERRA: Turma de Atiradores comemorou centenário da Instituição no município

Na sexta-feira, 23, o Tiro de Guerra 02-009 realizou cerimônia de encerramento do ano de Instrução 2018, com 96 atiradores. A cerimônia aconteceu na presença familiares, representantes dos poderes executivo e legislativo e convidados civis e militares.

A solenidade deu início com a entrada no pátio dos expedicionários, a turma centenária de atiradores de 2018, que foi apresentada pelo Cabo 81 Danton, comandante da Tropa. Na formatura foi realizada a entrega das divisas aos monitores promovidos à graduação de cabo; entrega de diplomas aos atiradores destaques do ano, entrega da medalha comemorativa do centenário do tiro de guerra e apresentação da despedida do subtenente Élvio Brenner Vilamaior, instrutor do TG.

Os agraciados foram: Cabo 72 – Matheus Rodrigues Ramos – Atirador Destaque do ano; Cabo 03 – Álvaro Augusto de Campos Pereira – Melhor Atirador Combatente e Atirador 40 – Jean Ken Itiro Matsumoto – Melhor Aptidão Física.

Receberam medalhas comemorativas do centenário do Tiro de Guerra, que foi comemorado no dia 09 de novembro: Vice- Prefeito Amauri Sodré; PM Sérgio Fleming; Sandra Lúcia de Oliveira Teixeira, chefe da divisão da Juventude da SEMJEL; Paulo Alberti, proprietário do jornal Gazeta Bragantina; Maria de Fátima Valentin, responsável pelo setor de eventos da Prefeitura; Dr. Miguel Brandi Júnior, Desembargador e os atiradores Leonardo dos Santos Costa e Natan Danton da Silva.

O Instrutor chefe, Subtenente Francisco Eudes Morais da Cunha ressaltou que a honraria é uma forma de agradecimento pela colaboração, abnegação, capacidade profissional, e valores espirituais e morais da nacionalidade e o sentimento das obrigações para com a pátria, contribuindo para fortalecer a cidadania.

O vice-prefeito Amauri Sodré agradeceu pelo reconhecimento. “Estou representando o prefeito Jesus Chedid e é uma honra participar desta formatura e receber a medalha do centenário dessa corporação militar muito bem representa o Exército Brasileiro em nossa região. Esse é um momento marcante na vida de cada um desses atiradores. É aqui que vocês sentem o valor do patriotismo e da cidadania. Também fui atirador desse TG e sei o quanto é importante participar desse momento em nossas vidas”, ele ainda destacou que a Administração Municipal continuará dando todo apoio para que o TG possa dar sequência aos trabalhos.

Estiveram presentes, além do Vice-Prefeito Amauri Sodré, Cleide Izeppe da Silva, representando a primeira-dama Marilis Reginato Abi Chedid, Dorival Bertin representando o deputado estadual Edmir Chedid, Sandra Lúcia Teixeira – Chefe de Divisão da Juventude da SEMJEL, Paulo Alberti – proprietário do jornal Gazeta Bragantina, Sérgio Fleming – Policial Militar da Reserva, o 1º Tenente Fabiano Araújo Rosa, chefe da 3ª Delegacia do serviço militar, o instrutor Subtenente Elvio Brenner VilaMaior, o Subtenente Francisco Eudes Morais da Cunha – chefe da Instrução do tiro de Guerra 02-009, o vereador Paulo Mario, Dr Miguel Ângelo Brandi Junior – Desembargador, representantes dos grupos de Escoteiros Jaguary e GEBRAPA, familiares e amigos dos atiradores.