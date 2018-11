Caminhão derruba poste e deixa delegacias sem energia elétrica

Desrespeito com área de segurança

O acidente liga o alerta para que medidas sejam tomadas no local. Por ser uma área de segurança, designada pela Resolução da Secretária de Segurança Pública nº 376 de 8 de outubro de 2004, o local sofre com a imprudência e desrespeito dos motoristas. Por diversas vezes a GB presenciou a falta de educação no trânsito dos motoristas, que ao ver uma viatura entrando ou saindo da delegacia, aceleram seus carros e não dão prioridade aos carros oficiais. Na tarde de ontem, enquanto acompanhava a troca do poste, mesmo com a presença de um agente de trânsito que controlava o tráfego no sentido Lavapés/Taboão, uma viatura precisou ligar as sirenes para cruzar a pista, já que os veículos que trafegavam no sentido Taboão/Lavapés, não davam passagem ao carro oficial. A instalação de redutores de velocidade, como lombadas, poderia resolver o problema no entorno da área de segurança.

Essa falta de senso acontece em toda a cidade, principalmente com ambulâncias que por muitas vezes, na condução de pacientes com extrema gravidade, ficam paradas em semáforos, ou até no trânsito atrás de motoristas apressados que não dão passagem aos carros de resgate. A PM e GCM passam pelo mesmo problema.