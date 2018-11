Natal: Entidades se mobilizam para incentivar comércio

Já estão abertas as inscrições para a decoração de natal “Faça seu Comércio Brilhar” em Bragança e vai até dia 12 dezembro. A realização é das entidades do comércio Sincobrag, CDL e Associação Comercial, com o apoio do site do Guia de Bragança. O objetivo é incentivar o comerciante a deixar sua loja decorada, tornando-a mais atrativa nas festas de final de ano, para atrair turistas à cidade impulsionando o comércio local. A decoração de vitrines e fachadas no comércio bragantino é uma maneira de estimular moradores, empresários e comerciantes a manter as ruas mais limpas, bonitas e visual agradável.

“A participação dos comerciantes e o projeto de decoração da Secretaria de Turismo, incluindo a instalação da Vila Noel na praça central, deverá atrair até mesmo a população da região e consequentemente fortalecer o comércio local” apostam os organizadores do evento. “Não podemos deixar de decorar, mas também devemos lembrar da principal figura do Natal, Jesus Cristo!” A inscrição é gratuita e pode ser feita por telefone ou e-mail nas entidades do comércio ou no Guia de Bragança pelo fone 4033 2000. É necessário encaminhar foto do estabelecimento.

PREMIAÇÃO – A decoração do estabelecimento deverá permanecer até dia 31 de dezembro e vale apenas para o comércio de Bragança. Através de sorteio serão premiados dois estabelecimentos, incluindo os funcionários das lojas sorteadas. Os prêmios são uma TV 32’, um aparelho de som, publicidade durante um ano no site do Guia de Bragança e um final de semana na Fazenda Coronel Jacinto.