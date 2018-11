AS CHUVAS CHEGARAM: Cidade está vulnerável, por enquanto sem vítimas

A forte chuva que caiu no domingo, 25, causou alagamentos em diversos pontos do Município, como no Jardim São Miguel, entrada do bairro Jardim Iguatemi, Av. Antônio Pires Pimentel, Av. José Gomes da Rocha Leal e entrada da Rodovia Benevenuto Moretto (Bragança-Tuiuti). Além da intensa precipitação que caiu em aproximadamente duas horas, os alagamentos são ocasionados pela baixa capacidade de escoamento dos ribeirões que cortam o município e o lixo jogado pelos bairros.

De acordo com o relatório da Defesa Civil, publicado ontem, 26, as estações meteorológicas registraram os seguintes índices pluviométricos por região: Jardim São Miguel, 99,4 mm; Jardim América, 58,6 mm; Lavapés, 56,8 mm; Centro, 28,6 mm; Jardim do Cedro, 17,4 mm e Água Cumprida, 4mm.

Na parte da tarde do domingo, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender motoristas e passageiros que ficaram ilhados na Praça Chico Major, no Lavapés. No Campo Novo um pequeno córrego que passa próximo às residências transbordou e as águas invadiram as residências ribeirinhas, felizmente não houve vítimas e necessidade de remoção das famílias.

O prefeito Jesus Chedid determinou ainda que as Secretarias Municipais de Segurança e Defesa Civil, Mobilidade Urbana, Serviços, Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS) e de Saúde fornecessem o auxílio necessário aos moradores afetados.

Máquinas da Secretaria de Serviços, como retro escavadeiras e caminhões pipas, viaturas da GCM e agentes da Divisão de Vigilância Epidemiológica e SEMADS, além do Vice-Prefeito Amauri Sodré compareceram aos locais afetados para prestar apoio aos familiares e comerciantes.

A Defesa Civil vistoriou áreas de risco como Ruas Francisco Luigi Picarelli, Vila Malva, Jardim Califórnia, Rua 19 de Abril, Rua Jerônimo Martins Carreteiro, Av. José Gomes da Rocha Leal, Av. Pires Pimentel. A Secretaria de Mobilidade Urbana trabalhou isolando e orientando o trânsito de forma a minimizar os impactos das fortes chuvas até que se restabeleça a normalidade.

Lixo – Possivelmente as enchentes não teriam estas proporções se os munícipes não jogassem tanto lixo nas ruas e terrenos baldios. Toda semana a GB flagra locais que são alvos de pessoas que não contratam meios legais de descarte e acabam despejando em terrenos públicos e abandonados. Tamanha sujeira acumulada em diversos bairros acabam prejudicando o escoamento dos ribeirões que cortam a cidade.