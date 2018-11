Competição de Skate Street acontece neste domingo no Ciles do Lavapés

Neste domingo, 25, a Competição Skate Street será realizada no Centro Integrado de Lazer e Esportes – CILES do Lavapés, das 9h às 17h. A Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), apoiará a competição.

Podem se inscrever participantes a partir dos 5 anos nas quatro categorias disponíveis: mirim, iniciante, feminino e amador. As inscrições serão realizadas no dia do evento.

A expectativa dos organizadores é que cerca de 200 pessoas participem das competições que aconteceram na modalidade street (circuito com obstáculos), uma das mais praticadas em todo o mundo. Os obstáculos envolvem bancos, corrimões, escadas, rampas em geral, entre outros.

Mais informações sobre o evento na Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, situada na Av. dos Imigrantes, nº 3.237, telefone 4034-2822, ou com o organizador Guilherme Dias Munhoz no telefone 96902-5075.