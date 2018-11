Braga se reapresenta com três reforços

O Bragantino iniciou a pré-temporada para o Campeonato Paulista na tarde de quarta-feira, 21 com a apresentação dos atletas. Ao todo 13 jogadores se apresentaram para o técnico Marcelo Veiga, sendo dez remanescentes da série C e 3 reforços. O reduzido grupo realizou trabalho comandado pelo preparador físico André Zaros.

Com uma base mantida da série C, o Bragantino apresentou por enquanto apenas três novos atletas. O goleiro Juninho, ex-Oeste, o volante Klauber, ex-Audax, e o atacante Jardel, com passagem pelo Botafogo-SP e que estava no exterior, já treinam com a equipe, mas ainda não assinaram seus contratos. Os atletas que continuaram no Braga são: os goleiros Alex Alves e Luan, os zagueiros Juliano, Lázaro, Guilherme Mattis e Junior Goiano, o lateral Everton, os volantes Adenilson, Magno e Jonathan, os meias Rafael Chorão e João Pedro, atleta da base e que ainda pode ser emprestado pelo número reduzido de inscrições, e os atacantes Matheus Peixoto, Adriano Paulista e Gustavo Vintecinco. Lázaro, Adenilson e Matheus Peixoto estão emprestados e se apresentarão nos próximos dias. O Massa Bruta ainda negocia junto ao Corinthians a permanência do atacante Marquinhos, um dos destaques da série C pelo time, e do lateral Buiu, outro que agradou e pertence a Ferroviária.

Dispensas – Foram dispensados os goleiros Farley e Samuel, os laterais Robertinho e Marlon, os volantes Rodrigo e Walfrido, os meias Arthur, Danilo Bueno e Rodriguinho, e os atacantes Léo Jaime, Anderson Ligeiro e Fernandinho.

Marcelo Veiga – O técnico Marcelo Veiga, que acompanhou a atividade desta quarta-feira, está animado para a temporada 2019. Entre os objetivos para o próximo ano, está a classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista e o acesso no Campeonato Brasileiro da Série B.

– Estamos voltando aos trabalhos. Isso é importante. Espero que a gente mantenha o planejamento, os pés no chão, e que acertemos nas contratações. Que os jogadores que chegarem vistam a camisa do Bragantino. Esses que vão chegar vão ajudar aqueles que permaneceram – disse o treinador à rádio 102 FM, de Bragança Paulista.

– A ideia é ter um grande ano, iniciar bm. Esses objetivos são os mesmos. Fazer um paulista bom e entrar no Brasileiro com um time competitivo para buscar o acesso na Série B, que é o sonho de todos – acrescentou.