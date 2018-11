MAIS MÉDICOS: Saúde remanejará médicos para substituir médicas cubanas

Cinco médicas cubanas que atuavam em Bragança Paulista se desligaram dos cargos que ocupavam nos postos de saúde do município e deverão retornar ao país de origem até o dia 29 de novembro, de acordo com a determinação do governo cubano.

As médicas Yessenia Bernal Rosales, Yanisleydi Collazo Bruzon, Xu Xanmey Alfonso Lorenzo, Mercedes Moreno Padron e Katiuska Fuoman Beritan atendiam nas unidades Estratégia Saúde da Família do Toró, São Miguel, CDHU, Vila Davi e Hípica Jaguari.

O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (20/11), novo Edital do Programa Mais Médicos com inscrições até o dia 25/11, para os médicos brasileiros com CRM Brasil ou com diploma revalidado no país. O início das atividades dos contratados está previsto para 03/12.

Diante desta situação e enquanto não se concretizam as novas contratações pelo Programa Mais Médicos, a Secretaria Municipal de Saúde informou que remanejará médicos para suprir as ausências. Segundo Marcus Leme, assessor da pasta que responde pela Secretaria em razão das férias da Secretária Marina de Oliveira, é necessário neste primeiro momento, um pouco de paciência da população dos postos médicos atingidos, eis que todos foram pegos de surpresa e a reposição de médicos de imediato não é tarefa fácil diante da ausência deste tipo de profissionais disponíveis no mercado de trabalho. Ele destacou ainda que o trabalho prestado durante a permanência das médicas cubanas nos postos de atendimento no município foi muito satisfatório, sem qualquer desabono as atividades e que Bragança só tem agradecer as mesmas pelo dedicado atendimento à população. O Programa Mais Médicos em Bragança, conta ainda com mais três médicos, mas que não serão afetados por não serem cubanos.

Agradecimento – Na quarta-feira, 21, a Secretaria de Saúde realizou café da manhã para agradecer as cinco médicas cubanas pelos serviços prestados aos munícipes durante um ano e três meses de permanência em Bragança Paulista por meio do Programa Mais Médicos do Governo Federal. O vice-prefeito Amauri Sodré, representando o Prefeito Jesus Chedid, esteve presente e agradeceu as médicas em nome do prefeito Jesus, do Deputado Edmir Chedid e da Secretária de Saúde Marina de Oliveira que goza de férias. “Em nome da Administração eu quero agradecer pelo carinho, dedicação e pelo profissionalismo que vocês tiveram no decorrer destes meses em Bragança”, disse.

“Estamos agradecidas por todo o acolhimento que vocês nos deram desde o primeiro dia de trabalho! Agradeço também aos colegas de trabalho e pacientes”, declarou Mercedes Moreno Padron.

Estiveram presentes o Vice-prefeito Amauri Sodré, o Assessor de Gabinete, Marcus Leme, vereadores, funcionários da secretaria, além das médicas Xu Xanmey Alfonso Lorenzo, Mercedes Moreno Padron e Katiuska Fuoman Beritan. Já as médicas Yanisleydi Collazo Bruzon e Yessenia Bernal Rosales não puderam comparecer devido às preparações para a mudança.