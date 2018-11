Frase: Decisões têm consequências. Indecisões, mais ainda (Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil)

Paulo Alberti Filho

ONDE ESTÁ O D.E.R?

Já está fazendo aniversário a depressão ou buraco que está sinalizado na Avenida Plinio Salgado, na rotatória de acesso ao Parque dos Estados. O problema é do D.E.R, responsável pela manutenção e conservação da pista.

Apurei que a Prefeitura já oficiou o D.E.R tempos atrás para tomar providências. Até agora nada. Ontem o secretário de Serviços da Prefeitura Aniz Abib Junior oficiou novamente a diretoria regional do D.E.R de Campinas.

Segundo consta, a situação foi provocada por rompimento de uma tubulação que deve ser substituída. A questão não é só de infraestrutura, é mais ainda de segurança aos usuários. Melhor agir rápido antes que uma tragédia ocorra. O D.E.R e ninguém, devem negligenciar nunca, principalmente quando se trata de riscos à vida humana.

CARNAVAL

A LIESB promove hoje na sede da Acadêmicos da Vila evento para fazer o sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba para o carnaval de 2019.

O carnaval será de 1 a 5 de março. A data favorece as escolas que terão mais tempo para se organizarem.

NADA CONTRA

Conforme acordado entre as escolas, o sorteio da ordem dos desfiles foi definido em forma de rodízio entres as entidades. Um ano em cada quadra. Este ano é a vez da Vila.

Com todo o respeito ao acordo, acredito que o carnaval, por ser um evento popular, qualquer ato que envolva a festa não deveria ficar restrito. Entendo que as escolas deveriam se organizar e, como sempre o carnaval é apoiado e financiado pela Prefeitura, promover um evento mais amplo com a participação popular. Por exemplo, as agremiações poderiam apresentar suas baterias, enredos, ritual dos pavilhões, historias etc., num evento tendo como palco o Lago do Taboão ou o Sambódromo. Com isso, por ser o primeiro evento preparatório, creio que o carnaval de 2019 poderia tomar outra dimensão já a partir desse congraçamento entre as escolas e o público. Fica a sugestão para 2020.

BARBA DE MOLHO

O segmento político-corrupto-institucional que ainda impera em alguns setores da Nação colocou a barba-de-molho depois que Bolsonaro venceu as eleições.

Pelo andar da carruagem e pelo nível das nomeações para os ministérios, a administração do Brasil está sendo reformatada no padrão republicano. O Brasil tem jeito sim. Bolsonaro e Hamilton Mourão, acredito, mostrarão isso.

REACIONÁRIOS

Os reacionários derrotados nas urnas em outubro insistem em denegrir os atos do governo de transição instalado em Brasília. Adjetivam todas as pessoas indicadas de forma a induzir à crença que a maioria detém algum tipo de suspeição, seja moral ou ideológica.

O inconformismo pela derrota ainda amargura os esquerdistas acostumados às benesses do Poder que destruiu o Brasil economicamente.

CUBA TREMEU

Uma simples declaração do presidente eleito sobre o programa Mais Médicos, apavorou o governo cubano que se apressou em recolher os médicos que trabalhavam no Brasil em regime de semiescravidão. Creio que o governo cubano percebeu que a batata iria assar depois da derrota do PT, patrocinador da maracutaia que enganou o Congresso, lesou o Brasil e os médicos cubanos. Não tem cabimento, o povo brasileiro passando um perrengue danado e o governo do PT(Lula/Dilma) financiando a ditadura cubana com o nosso dinheiro. Foram R$11bilhões por ano. É uma desfaçatez sem precedentes na história.

TRÂNSITO

O Infosiga, instrumento do governo paulista que monitora a segurança no trânsito, divulgou na quinta-feira,22, estatísticas referentes ao mês de outubro. Em Bragança, neste ano, o mês de outubro registrou duas fatalidades. No ano passado foram sete no mesmo mês.

A mesma fonte afirma que neste ano morreram 15 de acidente de moto, 7 de carros e 7 pedestres. A maioria dos acidentes ocorreu entre 18 e 24h nas rodovias e a maioria das vítimas tinham acima de 30 anos. No centro urbano, a via com mais acidentes é a rua João Franco, no Cruzeiro. Nas rodovias a campeã é a Alkindar Junqueira (Bragança/Itatiba) seguida pela Capitão Bardoíno (Bragança/Socorro). Leia matéria completa nesta edição.

2019

O próximo ano promete ser emocionante. Muito mais do que foi este ano eleitoral. A posse do novo presidente, do novo congresso, governadores e deputados estaduais nos dá uma expectativa positiva de que o Brasil vai mudar.

Talvez Bragança também tenha um choque em alguns setores que dependam da decisão dos poderes Executivo e Legislativo. Parafraseando o presidente Bolsonaro, “decisões tem consequências, indecisões mais ainda.”

Não tenho dúvida sobre decisões do Executivo, porém no Legislativo ainda tenho muitas, dada a volatilidade de ações dos vereadores que muitas vezes subjugam os verdadeiros interesses do município em favor da pessoalidade, ideologia, rancores, falta de humildade para aceitar o que favorece o bem comum e que contraria objetivos político partidário. Espero que eu esteja errado.

REFLEXÃO : SALMOS: 143: 1-12

1 Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas; escuta-me segundo a tua verdade, e segundo a tua justiça.

2 E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente.

3 Pois o inimigo perseguiu a minha alma; atropelou-me até ao chão; fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito.

4 Pois que o meu espírito se angustia em mim; e o meu coração em mim está desolado.

5 Lembro-me dos dias antigos; considero todos os teus feitos; medito na obra das tuas mãos.

6 Estendo para ti as minhas mãos; a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. (Selá.)

7 Ouve-me depressa, ó Senhor; o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem à cova.

8 Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio; faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma.

9 Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos; fujo para ti, para me esconder.

10 Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom; guie-me por terra plana.

11 Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome; por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia.

12 E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma; pois sou teu servo.