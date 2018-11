Aprovada previsão orçamentária de R$ 506,4 milhões para 2019

Os vereadores de Bragança Paulista aprovaram, por unanimidade, em 2º turno, o projeto de lei 47/18, que estabelece a LOA (Lei Orçamentária Anual) 2019. Com previsão orçamentária de R$ 506.447.333,00, o projeto segue agora para sanção do prefeito municipal, Jesus Chedid. A votação aconteceu durante a 42ª sessão ordinária do Legislativo, realizada na quarta-feira, 21. Além deste projeto, outras cinco matérias foram apreciadas na Ordem do Dia.

Também em 2º turno foi aprovado o projeto de lei complementar 10/18. A proposta do Executivo altera legislação vigente, visando a correção de informações sobre a área do terreno doado à empresa Kadu Engenharia e Construtora Ltda, a fim de regularizar a documentação da área doada à empresa.

Em turno único, foram aprovadas as moções 65/18 e 68/15, a primeira apela ao Executivo solicitando estudos para a criação da Casa de Proteção à Mulher em Bragança Paulista. O local é destinado às mulheres e crianças vítimas de violência, e a moção 68/18, requer ao Executivo a instituição da Semana Municipal da Adoção, Proteção e Bem-Estar dos Animais,

Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei 51/18. De autoria do Executivo, o PL institui a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas.

Encerrando a Ordem do Dia foi aprovado o projeto de lei complementar 12/18, do Executivo, que autoriza o município a receber um lote de terreno situado no loteamento Sítio de Recreio Pinheiral de Santa Helena, no Bairro Boa Vista, como pagamento de débitos tributários.

Tribuna Livre – Rodrigo Fernando Azevedo (Rodrigo Agarra), Diretor do CND (Centro Nacional Denúncia) apresentou as recentes ações realizadas no município.

“Temos diversas representações de Bragança no Centro Nacional de Denúncias. Trago aqui um resumo dos dois últimos meses de atividades, algumas dessas denúncias chegaram aos senhores vereadores também”, disse. As denúncias recebidas foram encaminhadas ao Ministério Público.

