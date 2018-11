Em outubro: Região tem redução nas fatalidades de trânsito

O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, programa do Governo de São Paulo que visa reduzir o número de fatalidades causadas por acidentes no Estado, divulgou na última quinta-feira, 22, os novos números do Infosiga SP. Os dados consolidados de outubro para a região de Campinas mostram que houve redução de -21% dos índices na comparação com o mesmo mês do ano passado (85 contra 107). Entre janeiro e outubro, foram registradas 779 fatalidades, redução de -12% na comparação com os dez primeiros meses de 2017 (889). Em todo o Estado, a redução é de -8,2% no mês (450 contra 490 óbitos) e de -4,9% entre janeiro e outubro (4.490 fatalidades contra 4.7190 nos dez primeiros meses de 2017.

Em Bragança no mês de outubro ocorreu uma redução de 71%, em relação ao mesmo período em 2017 foram 7 acidentes no ano passado e 2 esse ano, porém no acumulado do ano de janeiro a outubro houve alta de 36% referente ao ano passado quando foram registrados 22 óbitos e esse ano já são 30.

Os dados do Infosiga revelam ainda que metade das mortes ocorrida em Bragança, ou seja 15 pessoas, foram em acidentes que envolvem motocicletas. Ainda segundo os dados a maioria das mortes ocorreram nas rodovias que abrangem a cidade, sendo que o maior número de mortes foi na Rod. Alkindar Monteiro Junqueira, com 06 vitimas, seguido da Rod Capitão Bardoíno, com 05 vitimas, e da Rod. Benevenutto Moreto com 02 vitimas. Já na rodovia Fernão Dias no trecho que corta Bragança foram registradas 03 mortes. Os demais óbitos ocorreram em vias municipais sendo que a rua que registrou o maior número foi a João Franco no bairro do Cruzeiro com 3 mortes de janeiro a outubro.

Na região – Fatalidades envolvendo ocupantes de automóveis lideram as estatísticas. Em outubro, foram 29 ocorrências, redução de -3% na comparação com 2017 (30). Motociclistas estão em segundo lugar, com 28 casos e redução de -30% (40 no ano passado). Na sequência, aparecem os pedestre, com 16 óbitos e redução de -33% (24 ocorrências em 2017), e ciclistas, com 5 ocorrências, mesmo número de 2017.

As fatalidades de trânsito na região estão concentradas nas rodovias (63%) e nos períodos da noite e madrugada (54%), assim como nos finais de semana. Os dados do Infosiga SP mostram que 40% das ocorrências são registradas aos sábados e domingos.

Homens (87%) e os condutores dos veículos (62%) são as principais vítimas do trânsito, sendo que 1 em 3 fatalidades são de jovens com idade entre 18 e 29 anos. Ainda de acordo com as aná