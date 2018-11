Prefeitura quer modernizar transporte coletivo

Visando a qualidade na prestação do serviço público e modernização do transporte coletivo, no final da tarde de ontem o Prefeito Jesus Chedid protocolou na Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar que atualiza e moderniza a lei de concessão do transporte coletivo no município.

Segunda a prefeitura a atual prestadora do serviço, a empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, terá o vencimento do seu contrato no início de 2019, e para que haja adequação às diretrizes de mobilidade urbana e trazer mais modernidade ao transporte coletivo a Administração pretende atualizar a lei municipal para a nova concessão, que deve atender a Lei Federal nº 8987/1995, e as normas Política Nacional de Mobilidade Urbana.

A Prefeitura já está trabalhando no processo licitatório que será aberto para contratação de empresa especializada no transporte coletivo, visando melhorias no serviço, a utilização de veículos modernos, disponibilização de wi-fi, ar-condicionado, monitoramento por GPS, entre outras funcionalidades para o conforto da população.

A lei municipal vigente é de 1997, e segundo a Prefeitura sua atualização é essencial. O Prefeito Jesus Chedid reforçou seu compromisso com a população bragantina na prestação de serviços públicos de qualidade e dará atenção especial ao transporte coletivo no município.