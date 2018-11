Van escolar capota e 16 crianças ficam feridas

Uma Van escolar da empresa Dominici capotou no final da tarde de hoje no Jardim Europa. 16 crianças estavam a bordo do coletivo e sofreram ferimentosSegundo apurado pela reportagem da GB junto aos Bombeiros, as vítimas, aparentemente não sofreram ferimentos graves, sendo todas socorridas conscientes. A reportagem apurou ainda que o motorista Avelino Correia de Almeida, de 70 anos, estava descendo a Alameda Alemanha na condução do veículo Peugeot/Boxer FFBM 32, branca, placas locais CPN-2105 e no cruzamento com a Avenida Europa perdeu o controle de direção, atingiu algumas árvores e capotou, caindo dentro do ribeirão do Grimelo. Visivelmente a Van não apresentava pneus carecas ou qualquer outra irregularidade aparente que justifique o capotamento. Houve uma junção de esforços entre SAMU, Corpo de Bombeiros, Ambulância da prefeitura e até médicos voluntários que passavam pelo local para o resgate das crianças. A Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e agentes de trânsito também ajudaram na preservação do espaço e reorganização do trânsito. A perícia esteve no local juntamente com o delegado de plantão para analisar a cena e esclarecer os fatos.