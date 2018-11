Defesa Civil orienta agentes municipais para período de chuvas

Os gestores públicos municipais do Circuito das Águas e da Região Bragantina deverão participar nas próximas semanas das ações instituídas pelo Poder Executivo, por intermédio da Subsecretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil, para prevenção e monitoramento dos riscos que envolvem o período de chuvas, destacou o deputado Edmir Chedid (DEM).

De acordo com o parlamentar, estas ações integram as Oficinas Preparatórias para a Operação Chuvas de Verão. “Este trabalho, realizado anualmente, recebe o apoio da Assembleia Legislativa. A intenção é aperfeiçoar as atividades do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e melhor preparar os agentes municipais para o período de chuvas intensas que atinge o nosso Estado”, afirmou.

Os temas abordados nas Oficinas Preparatórias englobam a leitura de índices pluviométricos, a realização de vistorias nas áreas de risco cadastradas e a consequente identificação de sinais que indiquem a movimentação do solo, como trincas nas paredes e muros. “É muito importante que os nossos municípios estejam atentos e preparados para o período de chuvas intensas”, complementou.

Edmir Chedid explicou que todos os municípios do Estado contam com o apoio e a orientação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. “Este Sistema oferece o suporte necessário às defesas civis municipais, agindo de forma complementar, por meio do envio de materiais de ajuda humanitária e de agentes para auxílio na gestão das ocorrências e preenchimento de documentação”, disse.

A Defesa Civil Estadual conta com materiais de divulgação aos municípios, como cartilhas, manuais e panfletos, que são distribuídos gratuitamente à população. O conteúdo oferece orientações de como proceder em caso de tempestades, afogamentos e estiagem, entre outros. Além disso, também existe a possibilidade de se realizar o cadastro para receber alertas por meio do telefone celular.