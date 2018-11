Pai Bill cobra políticas públicas para população negra

A Tribuna Livre da sessão da semana passada da Câmara Municipal teve participação de Severino Ferreira da Silva- Pai Bill (foto), presidente da Abuc (Associação Bragantina de Umbanda e Candomblé). Pai Bill relatou as dificuldades e problemas enfrentados pela população negra no Brasil ao longo dos anos, explicando o significado do feriado municipal de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

“Esse dia não é só de samba suor e cerveja, nós queremos políticas públicas. Queremos o reconhecimento devido do governo brasileiro, um trabalho de conscientização nos livros didáticos dentro das escolas. Por que só tenho que saber da cultura europeia, da história europeia?”, questionou.

O vereador apresentante, Paulo Mário, comentou na sequência: “Digo ao Pai Bill que se há alguém que luta pela religião e pela raça negra é ele. Ele é um lutador em todos os sentidos. Essa Casa está aberta para que ele e vocês (referindo-se aos demais representantes da Abuc presentes em Plenário) coloquem sim, sempre que acharem necessário, suas opiniões e ideias para população em geral”.