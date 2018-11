Prefeitura adequa alimentação nas escolas municipais

A Prefeitura publicou na semana passada portaria que institui as diretrizes para a promoção da alimentação adequada nas escolas da rede municipal.

Entre os objetivos da portaria, está a adequação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais também orientam sobre a necessidade de que as concepções sobre saúde ou sobre o que é saudável, valorização de hábitos e estilos de vida, atitudes perante as diferentes questões relativas à saúde perpassem todas as áreas de estudo, possam processar-se regularmente e de modo contextualizado no cotidiano da experiência escolar.

As diretrizes da Alimentação Escolar também garantem que o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, contribuem para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica.

Para atingir esses objetivos, a Prefeitura deve a partir de agora restringir a oferta de alimentos com alto teor de gordura saturada, açúcar livre e sal, incentivar o consumo de frutas, legumes e verduras e oferecer opções de alimentos e refeições adequadas na escola; promover o consumo de frutas, legumes e verduras; limitar a oferta de doces a duas porções por semana, equivalente a 110 kcal/porção; vedar a aquisição e a oferta de bebidas com baixo valor nutricional tais como refrigerantes e refrescos artificiais, bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas similares na alimentação escolar; restringir a aquisição e oferta de alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos (dois ou mais alimentos embalados separadamente para consumo conjunto), preparações semiprontas ou prontas para o consumo, ou alimentos concentrados (em pó ou desidratados para reconstituição), entre outros. Tais estratégias deverão ser desenvolvidas em parceria com o nutricionista responsável técnico pelo PNAE, sendo pautadas na legislação do PNAE, nos critérios técnicos e recomendações do Ministério da Saúde e de Diretrizes e Consensos publicados por entidades médicas e científicas.