JOGOS ABERTOS DO INTERIOR: Atleta ACD conquista medalha de bronze

O atleta ACD Reginaldo dos Santos conquistou, no sábado, 17, medalha de bronze na prova de salto à distância, pela 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, em São Carlos.

O atleta medalhista da modalidade é deficiente visual (categoria F13), além do bronze em Salto a Distância, participou das provas lançamento de dardo (4º lugar) e 100 metros (8º lugar). O jovem é treinado pelos professores Marcia Dubard e Maurício Dubard no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, na Vila Municipal.

Os Jogos Abertos do Interior é considerado as “Olimpíadas Caipira”, realizado anualmente pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, em parceria com o Município-Sede, e disputado pelas representações municipais do Estado de São Paulo, classificadas nos Jogos Regionais em cada categoria, modalidade e sexo.