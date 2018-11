Natação é destaque nos Jogos Abertos do Interior

Na terça-feira, 13, atletas de natação da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer – SEMJEL e equipe ACD, estiveram em São Carlos para participar da fase final do 82º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Baroni”.

As equipes de natação da SEMJEL e paralímpica em parceria com o Instituto Daniel Dias, representam a cidade nas competições de natação para atletas com deficiência (ACD), na quarta-feira, 14.

Os resultados foram expressivos, sendo duas conquistas de ouro e sete medalhas de prata:

Sandra Regina Alves de Souza, medalha de ouro, categoria S3 – prova 100 metros livres; Camila Joana de Oliveira, medalha de prata, categoria S2 – prova 100 metros livres; Beatriz dos Santos Oliveira, medalha de prata, categoria S8 – prova 100 metros costas; Ana Claudia Rocha Lisa, medalha de prata, categoria Sb6 – prova 50 metros livre; Dawison Magno de Lima, medalha de prata, categoria S2 – prova 100 metros livre; Leandro Chinaglia, medalha de prata, categoria S6 – prova 100 metros livre; Fabio Luís de Lima, medalha de Prata, categoria S7 – prova 100 metros livre; Andrey Pereira Garbe, medalha de ouro, categoria S9 – prova 100 metros costas e livres e Renan Aparecido Barbosa, medalha de prata, categoria S8 – prova 100 metros costas.