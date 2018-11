NATAL DE LUZ: Enfeites começam a ser instalados no centro

A Prefeitura começou no domingo, 18, a instalar os enfeites natalinos. No começo do mês o prefeito Jesus Chedid se reuniu com representantes de entidades representativas do comércio local para apresentar o projeto para o Natal e ouvir as sugestões do setor.

Dentre os objetivos para esta edição estão estimular o comércio local, concentrar visitantes em pontos estratégicos, reposicionar a cidade como um destino de referência na região bragantina, estimular maior permanência dos visitantes na cidade e aquecer a economia local.

A decoração este ano será feita no Mini MIS (Casinha do Lago) no Lago do Taboão, Mercado Municipal, Palácio Santo Agostinho, Árvore Mãe na Rotatória São Francisco – Lago do Taboão, Praça Raul Leme, com snowfalls nas copas das árvores e varetas de LED, além das ruas do centro.

A maior novidade para este ano será a Vila Noel a ser instalada na Praça Raul Leme. Com uma estrutura compartimentada, em circuito fechado, a Vila Noel possibilitará à população visitar espaços diversos, como a Casa de Doces, a Casa dos Presentes, o coreto, a Casa do Papai Noel, entre outros, interagindo com o ambiente. A Secretária informou que no local também haverá atrações musicais, coral e apresentações natalinas diversas.