TG comemora Dia da Bandeira

Na manhã desta segunda-feira, 19, o Tiro de Guerra 02-009 “Escola de Civismo e Cidadania”, realizou solenidade em alusão ao Dia da Bandeira, na Praça Raul Leme. O evento contou com a presença dos atiradores, instrutor e Subtenente Elvio Brenner Vilamaior, secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Alexsandro Olegário, representando o prefeito Jesus Chedid e vice-prefeito Amauri Sodré, os chefes dos escoteiros Juliana Celiberti, João Fabiano e Neuza Maria Beltrão.

A apresentação dos atiradores foi feita pelo Cabo Danton, destaque do mês do novembro. Em seguida cantaram o Hino da Bandeira, letra de Olavo Bilac e música de Francisco Braga. O evento prosseguiu com a leitura da ordem do dia pelo 1º Tenente Fabiano Araújo Rosa, delegado do Serviço Militar, que ressaltou os valores do Exército Brasileiro o a importância da história e civismo da Instituição.

O pavilhão nacional foi hasteado pelo Atirador Beto, Cabo Ramos e o Cabo Rosa Santos, seguido das palavras do instrutor chefe Subtenente Francisco Eudes Moraes da Cunha, que agradeceu a presença das autoridades, familiares e público. “O Dia da Bandeira é comemorado em um ato simples e singelo como forma de expressarmos nosso amor à Pátria”.

Mesmo com a chuva houve movimentação tímida dos munícipes que pararam para prestigiar a solenidade. “Acho muito bonito essa homenagem a Bandeira, é importante manter o civismo”, disse o vigilante Altair Donizete, que parou para apreciar a solenidade.