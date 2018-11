ANTIGO COLÉGIO SÃO LUIZ: Licitação para reforma deve ser reaberta ainda em novembro

A Prefeitura suspendeu na semana passada a licitação para obra de reforma e restauro do prédio do antigo Colégio São Luiz. O processo licitatório foi suspenso sine-die, ou seja, sem data. Porém, o Executivo informou que o edital retificado deve ser publicado na Imprensa Oficial, ainda neste mês. O motivo da suspensão foi devido às planilhas apresentarem inconsistências, como divergência no cronograma físico/financeiro.

No mês de março deste ano o então governador Geraldo Alckmin liberou R$ 6,8 milhões para o município, para ser investido na reforma e restauração do prédio do antigo Colégio São Luiz. O recurso é do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), vinculado à Secretaria de Turismo do Estado, para investimentos em 2018.

De início, o decreto assinado por Alckmin repassaria R$ 4,4 milhões, mas após solicitação do deputado Edmir Chedid (DEM) o governador cancelou o decreto de contingenciamento de 35% dos recursos para 2018 aumentou o valor do repasse para R$6,8 milhões.

A obra milionária foi anunciada na gestão do ex- prefeito João Afonso Sólis (Jango) e causou polêmica devido às irregularidades na licitação. Segundo o projeto, o local deveria se tornar um Centro Cultural, inclusive com teatro e cinema. A planilha de custo não conferia com o projeto executivo, entre outros problemas. Em 2013 uma sentença chegou a impedir que nada fosse feito além de obras de contenção para que o prédio não virasse ruínas.