COPA FESB: Crianças e jovens de projeto social receberam medalhas

A Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social acompanhou no dia 10 de novembro as crianças e jovens atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que participaram da XIV Copa FESB de natação.

Foram seis crianças e adolescentes que participaram da competição acompanhados pela professora de natação Paula Waldomiro dos Santos. Os alunos disputaram a prova dos 25 metros livres e todos receberam as medalhas de participação. A Administração favorece, possibilita e estimula essas atividades e a participação desses jovens com o objetivo de fortalecer as relações comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.