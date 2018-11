12ª Parada Gay acontecerá amanhã em Bragança

Amanhã Bragança sediará a 12ª Parada do Orgulho LGBT, das 13h às 20h. A concentração acontecerá na Travessa Riachuelo e o trajeto passará pela Avenida José Gomes da Rocha Leal, Avenida dos Imigrantes e encerrando na Concha Acústica, no Lavapés.

As Secretarias Municipais de Saúde e de Cultura e Turismo se reuniram no último dia 5 com representantes da Comissão LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais) para também definir a programação da XII Semana da Diversidade no município.

Diversas palestras foram realizadas durante a semana, no Centro Cultural Geraldo Pereira, no Matadouro. Os temas foram: Prevenção Combinada com ênfase na PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), Políticas Inclusivas para a População Trans e Família e Trabalho na Comunidade LGBT.

A comissão LGBTI+ é composta pela presidente Juma, vice-presidente Paulo Henrique Savaio, secretária Simone Bueno e tesoureiro José Severino da Silva.