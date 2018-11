Saiba o que abre e fecha no feriado

A Prefeitura estabeleceu ponto facultativo na segunda-feira, 19. Portanto, repartições públicas estarão fechadas. O atendimento volta ao normal na quarta-feira, 21.

Serviços de urgência como Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), Central de Ambulância, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), forças de segurança, e outros, funcionarão normalmente no período. Segundo o Sindicato Empregados Estabelecimentos Bancários, as instituições financeiras fecharão apenas no dia 20, não optando pelo prolongamento do feriado, assim como o comércio local, conforme informado o Sindicato Empregados no Comércio.