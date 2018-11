Começam os preparativos para a 56ª Corrida São Silvério

A Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer – SEMJEL, realizou na terça-feira, 13, uma reunião com a Associação dos Corredores de Bragança Paulista (ASCOBRAPA), para tratar da 56ª edição da tradicional corrida de São Silvério.

A SEMJEL recebeu o vice-presidente da Associação, Adalto Lima, que falou um pouco sobre as preparações, definições e data do evento. Para a organização, a expectativa é que cerca de 1000 pessoas participem dentro das categorias ofertadas, como caminhada e atletas divididos por idades.

Como de costume, o percurso será realizado no entorno do Lago do Taboão e proximidades com o Jardim Santa Helena e Avenida Dom Pedro I, tendo um total de 8 km na corrida principal e 5 km na caminhada. A corrida será realizada no dia 16 de dezembro de 2018 e as inscrições serão realizadas no site: www.minhasinscriçoes.com.br.