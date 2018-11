Conselho entrega Plano Municipal de Cultura ao Executivo

Na segunda-feira, 12, a secretária municipal de Cultura e Turismo, Vanessa Nogueira, recebeu do Conselho Municipal de Política Cultural o Plano de Cultura do município.

A entrega foi realizada durante a reunião ordinária do Conselho, no Centro de Apoio ao Turista – CAT, pela presidente Shel Almeida; vice-presidente Jeison de Lima Domingues; secretários Ana Lúcia Pereira, Eduardo Eugênio Salaroli K. Filho e Ivan Montanari Lima.

O Plano Municipal de Cultura (PMC), alinhado ao Plano Nacional, é um instrumento de planejamento estratégico que tem por objetivo o planejamento e implementação de políticas públicas culturais de diversas maneiras e a longo prazo, assegurando o direito constitucional à cultura; a proteção do patrimônio e da diversidade étnica, artística e cultural; a ampliação do acesso à produção da cultura na cidade; o estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão, acompanhamento e avaliação das políticas culturais, entre outros.

O documento será encaminhado ao Setor Jurídico da Prefeitura para análise e, caso sejam necessárias eventuais alterações, retorna para apreciação do Conselho antes de ser encaminhado para a Câmara Municipal.