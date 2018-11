GOPI se reúne para discutir próximas ações

Na quarta-feira, 14, forças de segurança do município e autoridades públicas se reuniram no Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade (CISEM), para discutir as ações a serem tomadas pelo Gabinete de Operações Policiais Integradas (GOPI).

Os assuntos discutidos foram: operação em bares; ações para coibir o furto de veículos; a lei 4.049, de 29 de julho de 2009, que estabelece diretrizes, critérios e normas para emissão de ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego público; pontos de bloqueio; intensificação das ações conjuntas da Polícia Militar e Civil durante o dia e a noite para aumentar a sensação de segurança dos munícipes; fiscalização de veículos conduzidos por pessoas embriagadas; possibilidade de estabelecer convênios de trânsito entre o Estado e o Município; ações que deverão ser feitas no feriado, identificar e capturar procurados pela justiça, entre outros.

Além disso, ficou definida uma próxima reunião até o final do mês, com o intuito de fazer um balanço das ações realizadas durante o feriado e dias subsequentes da primeira reunião, bem como traçar algumas metas para a operação natal seguro.

“O objetivo dessa reunião do GOPI é dar maior credibilidade e força às ações na área de segurança pública. Além dos presentes nessa reunião o Gabinete ainda conta com representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, Secretarias Municipais, entre outras forças de segurança. Para que haja um alinhamento dos trabalhos, todos os envolvidos receberão a ata da reunião, podendo assim oferecer um serviço de qualidade à população”, explicou o Secretário Municipal de Segurança e Defesa Civil, Alexsandro Olegário da Silva.

Na ocasião, o vice-prefeito Amauri Sodré solicitou que fossem acrescentados ao grupo membros do Conselho Tutelar, pois, nas Operações em Bares, por exemplo, estão sendo encontrados muitos menores de idade. Além disso, pediu que fosse dada uma atenção ao caso das pessoas em situação de rua.

Estiveram presentes o vice-prefeito Amauri Sodré, representando o prefeito Jesus Chedid, o Secretário Municipal de Segurança e Defesa Civil Alexsandro Olegário da Silva, o Delegado da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) e do Plantão Dr. Wagner Luiz Lioi Modesto, o Investigador do Plantão Maurício Netto, a 1ª Tenente da Polícia Militar Camila Cristina Brancalhão Martinho, o Guarda Civil Municipal e encarregado pela equipe da Ronda Ostensiva com Motocicletas (ROM) Henrique Lima, a coordenadora da Divisão de Fiscalização de Posturas Maria Ângela Padovan e os representantes Secretaria de Meio Ambiente, Adalto Leme e Gustavo Ojeda Stelin.