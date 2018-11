Obras de recuperação do Lago do Taboão serão retomadas

A administração do prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré retomou diversas obras abandonadas por gestões anteriores. Entre as obras, destaca-se a recuperação e revitalização do cartão-postal do município, o Lago do Taboão. Um dos maiores pontos turísticos de Bragança foi negligenciado por anos e hoje é uma das prioridades da gestão.

Nesse sentido, uma reunião foi realizada no último dia 9 entre secretários municipais para tratar da implantação das caixas de contenção nas imediações do Lago. As caixas atuarão de forma a captar materiais carreados na drenagem de águas superficiais e o carreamento natural de solos provenientes do fluxo natural de água. Serão duas caixas, uma na altura do parquinho, cuja obra será realizada pela Secretaria Municipal de Serviços, e outra na altura da Rotatória São Francisco, por meio de empresa contratada. A abertura da licitação para a contratação da empresa acontecerá sexta-feira, 23.

O desassoreamento do Lago do Taboão foi um dos projetos que se arrastou ao longo dos anos sem nenhuma definição. Foi necessário a atual gestão, junto ao deputado estadual Edmir Chedid (DEM) recuperar verbas perdidas do Governo Estadual. A verba para as obras são oriundas do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR, vinculado à Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.

Após muitas tratativas, foi possível o avanço no projeto com a licitação e a contratação da empresa Submar Serviços Subaquaticos Ltda. Os serviços de remoção de sedimentos estão em fase final, após terem passado pelo processo de decantação.

O Lago do Taboão é de relevante interesse turístico e a administração municipal garante que não medirá esforços para executar todas as melhorias necessárias. Por isso, ainda prevê obras para a revitalização de todo seu entorno, em duas fases, com investimento de cerca de R$ 10 milhões.

POSTO CAPIVARÃO- A Prefeitura informou ainda que também agiu para colocar fim a demanda de anos, a respeito das enchentes na região do Posto Capivarão e Rua Francisco Luigi Picarelli, no Santa Helena. A Secretaria Municipal de Serviços informa ter executado serviços na via, como limpeza, tubulação entre outros, e a Prefeitura interveio junto as partes litigantes para que realizassem um acordo visando a realização imediata das obras necessárias para evitar as enchentes. Uma ação judicial foi movida por moradores da região, que por anos sofreram com a invasão da água em suas residências.

“As obras que colocarão fim a problemática do aterramento responsável pelo represamento das águas do ribeirão que liga o Lago do Santa Helena e Lago do Taboão seguem em fase final”, garantiu a Prefeitura. Paralelo a isto a empresa João R. Valle & Cia Ltda, também após interferência da Prefeitura, está realizando as obras de desobstrução de galerias de águas pluviais da área do Telha Norte, que represavam as águas oriundas da margem oposta da Variante do Taboão.