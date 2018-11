DER inicia instalação de lombadas na Rodovia Bragança-Tuiuti

A segurança dos usuários e motoristas que trafegam pela Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), principal acesso de Bragança Paulista às cidades de Tuiuti e Amparo, tem sido pauta constante das reuniões entre a Administração Municipal, Deputado Estadual Edmir Chedid e Departamento de Estradas de Rodagem – DER. A situação perigosa do trecho na altura do Km1 é motivo de grande preocupação diante dos inúmeros registros de acidentes.

Após diversas tratativas, o atendimento à solicitação por mais segurança na Rodovia foi confirmado pelo Diretor da DR1 (Diretoria Regional de Campinas) do DER, Cleiton Luiz de Souza, durante uma reunião ocorrida na última sexta-feria, (9) com o Prefeito Jesus Chedid, o Vice Amauri Sodré e o Deputado Estadual Edmir Chedid.

Na ocasião, Cleiton Luiz Souza confirmou que a Secretaria Estadual de Logística e Transportes atenderia a demanda do Município. No mesmo dia, iniciaram a instalação de placas de sinalização vertical com a indicação das lombadas e o limite de velocidade, que para esse trecho será entre 30km/h e 40km/h, e ontem (12) começaram a implantação das lombadas.

Ao todo serão instaladas quatro lombadas, sendo que uma já foi implantada no Km1,1, em agosto. As demais serão colocadas nos Kms 0,7 / 0,8 / 0,9, compreendendo o trecho de acesso aos bairros Jardim Vista Alegre, Chácara Julieta Cristina e Chácara Alvorada, além de beneficiar os moradores de outros loteamentos próximos que fazem uso da via.

O objetivo é a redução do número de acidentes, proporcionando mais segurança na Rodovia, e aos acessos aos bairros. O Deputado Edmir Chedid ressaltou que trabalha intensamente para trazer as melhorias necessárias às Rodovias que atendem a Região Bragantina e o Prefeito Jesus agradeceu o empenho, que foi fundamental para ao atendimento dessas solicitações ao DER.