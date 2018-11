Confira os ganhadores do 1º Festival Nacional de MPB de Bragança

No sábado, 10, foi realizada a fase final do 1º Festival Nacional de MPB de Bragança Paulista, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, no Centro Comunitário da Universidade São Francisco (USF). Ao todo, 12 canções foram finalistas, todos receberam troféus de participação.

Os premiados foram: 1º lugar – música Malungos, de Carlos Gomes e Jessica Stephanis, de Roraima (o prêmio foi de R$ 5.000,00); 2º lugar – música Donos do Mundo, de Silvinho Ferreira, de Guarulhos (R$ 3.000,00); 3º lugar – música Nós, de João Oliveira e Kaká Rodrigues, de Tietê (R$ 1.500,00); 4º lugar – música Em Cantos e Prosas, de Roberto Zandoná Gutierrez, de Bragança (R$ 800,00) e 5º lugar – música Já não canta o Sabiá, de Guga Vasconcelos, de Bragança (R$ 500,00).

Do 6º ao 12º lugares, o prêmio foi de R$ 150,00. Além disso, com prêmio de R$ 300,00, foram premiadas a melhor música: Já não canta o sabiá, Guga Vasconcelos – Bragança; Melhor intérprete: Aline Lua, de Bragança, com a música Dos meus Sonhos; Melhor letra: Mistério de Mulher, de Laécio Bethoven – Salvador/Bahia; e Aclamação popular: Sara Mendonça, de Bragança, com a música A cor do verão.

“A realização do 1º Festival de MPB é uma porta de entrada para novos festivais. Estamos trabalhando para que a 2ª edição aconteça em novembro do ano que vem. Neste ano, tivemos representantes de diversos estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Roraima. Tudo isso só foi possível graças ao apoio e empenho do prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré, em atrair turistas e fomentar a cultura local e nacional, em Bragança”, disse a secretária municipal de Cultura e Turismo, Vanessa Nogueira.