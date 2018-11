Secretaria de Serviços realiza manutenção em diversos bairros

Todos os dias a Secretaria Municipal de Serviços realiza reparos e melhorias em diversos pontos do município. Na sexta-feira, 9, as equipes trabalharam no Jardim Europa, Av. dos Imigrantes, Jardim Júlio Mesquita, Taboão, Vila Municipal. Na Zona Norte atendeu a Planejada I, Parque dos Estados, Jardim São Miguel entre outros bairros.

Nas Avenidas Europa e Norte-Sul foram realizados corte de mato e limpeza. Na Avenida dos Imigrantes, cuidados de jardinagem no canteiro central, onde o mato está sendo substituído por vegetação rasteira.

Outros locais que receberam cuidados de jardinagem, limpeza e corte de mato: Julio Mesquita, Lago do Taboão, Lago do Orfeu, Posto de Monta e Planejada I. Além disso, limpeza de bueiros no Portal São Marcelo. A equipe de pedreiros realizou serviços nos Ciles Jardim São Miguel e Jd. Recreio, Lago do Taboão e serviços de tubulação e caixa na Avenida dos Imigrantes.

As estradas rurais também seguem recebendo atenção especial. Foi realizada desobstrução de estrada e cascalhamento nas Estradas Municipais Rurais Augusto Salarolli Sobrinho, no bairro Biriça do Valado, Dr. Renato Ferrara, no bairro Bocaina, além de manutenção nas estradas da Ponte Alta Curitibanos.

Além disso, foi realizado recapeamento asfáltico na Rua Conrado Stefani e serviços de tapa- buraco na Rua Comendador Cardoso.

Combinado aos trabalhos de melhorias e com o início da temporada de chuvas, a Prefeitura intensificou os serviços de manutenção, roçagem e capina de mato, além de lançar a campanha “Calçada Limpa”, com o intuito de estimular a iniciativa da população em prol desse objetivo comum, conscientizando sobre a responsabilidade da manutenção permanente das calçadas, que é do proprietário do imóvel por força de lei.