LIMPEZA DE TERRENOS ABANDONADOS: Omissão de proprietários pode custar mais de R$ 1 mil

Uma portaria assinada pelo prefeito Jesus Chedid no mês de janeiro deste ano determina que os fiscais de obras e os fiscais de posturas fiscalizem terrenos, prédios e edifícios em mau estado de conservação, em ruínas, em perigo ou abandonados.

Constatando qualquer irregularidade, in loco ou quando acionados pelos servidores da referida secretaria, os fiscais devem proceder a notificação dos proprietários e/ou responsáveis e, após transcorridos os prazos legais, mediante a aplicação das respectivas multas.

Nesta semana a Prefeitura autuou 11 proprietários de terrenos e os intimará para que no prazo de 10 dias executem a limpeza, mantendo-os limpos, isentos de matos, detritos, entulhos, lixo ou qualquer material nocivo à vizinhança ou à coletividade.

Esgotados os prazos, sem que haja a devida regularização, os fiscais deverão especificar, por meio de relatórios, as providências a serem adotadas, tratando-se de interdição, demolição, limpeza, ou outra que cada caso requeira.

Ainda nesta semana a Prefeitura informou que os proprietários estão sujeitos as penalidades. No caso de não execução de limpeza a multa custará R$ 651,22 mais o custo da execução do serviço acrescido de 20% e, no caso de não execução de muro e/ou passeio, multa de R$ 488,42.