Confira locais sem energia nesta semana

Para que os munícipes possam se programar com antecedência e maior segurança, a Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica nos seguintes locais: hoje, das 9h às 13h, Ruas Antônio Matta do nº 451 ao 542, Rua Carlos Palazzi do nº 14 ao 496, Rua José M Fernandes do nº 48 ao 202, Rua Paulo Pacitti do Nº 25 ao 137, Rua Ricieri Z Piniano nº 286; Rua Hortêncio Escobar Nunes do nº 8 ao 197, Rua José Manoel Messias do nº 9 ao 174, Rua Fausto Paget do nº 23 ao 123, Rua Eduardo Risk nº 17 e das 14h30 às 16h30, moradores do bairro Água Comprida. Amanhã, no período da manhã, bairros Boa Vista e Boa Vista Dos Silva.

Por fim, na sexta-feira, 16, período da manhã, Rua Ernesto Magiolini do nº 13 ao 600, Estrada Sônia Zenorini do nº 50 ao 505, Rua Caminho do nº 135 ao 251, Rua Jesuina F De Oliveira do nº 95 ao 200, Rodovia Benevenuto Moretto nº 100, Rua Elizário Eliseu de Oliveira nº 701 e período da tarde, Rua Amazonas do nº 723 ao 996, Rua Professor Renelde B Romano do nº 355 ao 475, Rua Amapá do nº 211 ao 464, Rua Pe Lincoln Leme do nº 1 ao 20, Rua Benedito Gonçalves Borges nº 435, Rua Pará nº 438; Rua Francisco M Ferreira do nº 920 ao 1031, Rua João Aparecido Pereira do nº 41 ao 1000, Rua Antonio Godinho Filho do nº 171 ao 780, Rua Afonso da S Brandão do nº 61 ao 154, Rua Projetada – Chac Julieta Cristina do nº 10 ao 80, Rua Projetada I – Chácara Julieta Cristina nº 990.

Em caso de dúvidas ligue para o Centro de Atendimento ao cliente – telefone 0800 70 10 326 – a ligação é gratuita.