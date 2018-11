Dia da Consciência Negra será comemorado com passeata, feira e shows

A Secretaria de Cultura e Turismo realizará diversas comemorações alusivas ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Entre as atividades estão passeata, apresentações da cultura negra com grupos de Bragança, feira gastronômica, exposições, roda de conversa e shows.

As comemorações terão início às 8h com a V Caminhada Zumbi dos Palmares, com concentração em frente à Igreja Nossa Senhora do Rosário, e saída prevista às 9h, em direção a Praça Coronel Jacinto Osório, Matadouro.

Às 10h, na Praça Coronel Jacinto Osório, acontecerá uma roda com apresentações afro-brasileiras e africanas com grupos de Bragança– Afoxé, Maracatu, Coco, Capoeira, Hip Hop e Samba. Além disso, o local contará com uma feira gastronômica e de vestimentas.

No Centro Cultural Geraldo Pereira, às 15h, será realizada uma leitura encenada “Fala das Profundezas”, seguida de roda de conversa sobre “Arte Engajada” e performances. Mediação: Professora Doutora Fátima Guimarães (USF). Convidados para a mesa: representantes dos movimentos negros bragantinos e convidados.

Encerrando as atividades, a partir das 18h, acontecerão diversos shows. Os artistas que se apresentarão são: Projeto Pé na Areia, Suzana Nogueira, Igor Sorriso e Bernadete.

Participações: Afoxé Nação Nagô Mirerê, Malungos do Baque, Batuque de Okan, Nio Far, Grupos da Capoeira, Grupos do Hip Hop, Grupo Pé na Areia e Grupo convidado: Núcleo Negro de Pesquisa e Criação. Os eventos também terão apoio da ABUC, Izilda Toledo – Conselheira Cultural, Malungos do Baque e Instituto Entrando em Cena.

O Dia da Consciência Negra é considerado feriado em Bragança desde 2009, instituído pela lei n° 4099.