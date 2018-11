Deputado Edmir lamenta queda do número de leitos do SUS

O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Edmir Chedid (DEM) (foto), comentou os dados do levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) – divulgado em outubro – sobre a queda no número de leitos hospitalares disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) à comunidade. Nos últimos dez anos, o país perdeu mais de 41 mil leitos hospitalares no SUS, segundo a Confederação.

De acordo com o documento, o total de leitos foi de 344.573, em 2008; já em 2018, representou 303.185 (até outubro, quando o levantamento foi divulgado pela CNM); os leitos classificados como não SUS aumentaram de 116.083 em 2008 para 134.380 este ano. “Na prática, o SUS passou de 460.656 leitos para 437.565 nestes dez anos, totalizando 23.091 leitos a menos, o que é lamentável. Isso equivalente a seis leitos fechados por dia no período”, garantiu o parlamentar.

Edmir Chedid explicou que a situação ficou ainda mais preocupante a partir da constatação de que muitos brasileiros perderam o emprego nos últimos anos e, consequentemente, o acesso aos planos privados de saúde. “Com isso, a rede pública passou a acolher uma demanda maior de pacientes sem ter recebido os devidos investimentos na área, essenciais para garantir o bom atendimento”, afirmou.

O parlamentar declarou ainda que o governo federal e os Estados deixaram de repassar às prefeituras cerca de 8% do total de recursos financeiros destinados à saúde pública. Para ele, a omissão pode ter contribuído para a queda no número de leitos hospitalares disponibilizados pelo SUS. “Quem assumiu toda essa conta, de bilhões de reais, foram as prefeituras. Muitas delas investiam 15% da arrecadação total na saúde pública, mas hoje investem 30% e ainda passam dificuldades.”

Na ocasião, Edmir Chedid defendeu a construção de um “novo pacto federativo”, necessário para garantir o repasse e também a reposição dos recursos financeiros à saúde pública dos municípios. “É por isso que falo muito sobre a importância dos deputados [federais] e senadores em construir um novo pacto federativo para repassar mais recursos aos municípios para que possam investir em infraestrutura, gerando empregos, e dando mais atenção à saúde”, concluiu.