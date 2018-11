INCUBADORA DE EMPRESAS: Prefeito Jesus destaca importância do projeto para a região

Conforme a GB noticiou na edição de sábado, 10, o prefeito Jesus Chedid assinou na semana passada o Decreto nº 2818, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, parte do imóvel localizado à Av. Francisco Lucchesi Filho, nº770-Penha, pertencente a Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista – FESB.

Conforme decreto, a desapropriação objetiva destinar o referido imóvel para fins de desenvolvimento de atividades educacionais, científicas, tecnológicas e de inovação, voltadas a implementação do Centro Bragantino de Inovação (Incubadora).

Após a assinatura, a FESB emitiu no final de semana uma nota informando aos alunos e funcionários que a desapropriação não irá afetar o desenvolvimento dos cursos em andamento e nem aos previstos para o próximo ano. Disse ainda que o espaço delimitado pelo decreto restringe-se a área que, até então, era ocupada pelo Instituto Federal São Paulo (IFSP), que atualmente funciona no Jardim São Miguel.

O prefeito Jesus Chedid ressaltou a importância do IFSP neste projeto que passa a ser uma realidade no município. “O Instituto Federal tem história na vida pública da cidade e hoje é uma grande parceira neste desafio que é a implantação deste Projeto Incubadora. Teremos a criação de novos empregos com a instalação de empresas modernas, dando um avanço significativo na industrialização e ensino da cidade”, disse o prefeito Jesus Chedid.

O Secretário Municipal de Governo, Marcos Tasca, explica que o decreto garante a continuidade das ações. “O Decreto Municipal trará grandes benefícios de desenvolvimento educacional, social e econômico para o município”, concluiu.

Também participaram do ato da assinatura o vice-prefeito Amauri Sodré, o Diretor Administrativo do Instituto Federal de São Paulo Prof. João Moro, o Diretor Regional de Ensino Adílson Condesso, os delegados da Polícia Civil, Carlos Eduardo Martins (Seccional), Sandro Montanari (CPJ), Vagner Modesto e vereadores.