Solange Bolsonaro visita prefeito Jesus e deputado Edmir Chedid

Na tarde de sexta-feira, 9, o prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré e deputado estadual Edmir Chedid (DEM) receberam Maria Solange Bolsonaro, irmã do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), acompanhada do ex-vereador de Morungaba João Luciano Frare e de sua irmã, Marcia Regina Frare Greco. Na ocasião, Jesus, Edmir e Amauri falaram sobre mudanças necessárias na administração pública.

Maria Solange é moradora da região e exerce o cargo de professora há 28 anos na rede pública de ensino. Atualmente leciona na Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Sebastião De Camargo Pires, localizada em Itatiba. Ela disse das necessidades de melhorias na área de educação e no sistema de ensino. “Não esperava ser tão bem recebida, conversamos sobre política, melhorias para a saúde, educação. Vou transmitir ao Jair Bolsonaro. Gostei muito da recepção de todos”, afirmou Solange. Ao final do encontro, foi presenteada com flores pelo prefeito como forma de agradecimento pela visita.

O prefeito manifestou alegria por receber a visita e tem otimismo na próxima administração do país. Na ocasião, pediu o apoio do deputado Edmir para seguir o trabalho de intermediação com o governo federal e conquistar emendas e convênios que possibilitem trazer melhorias à cidade. O deputado também falou de seu trabalho e comentou da necessidade de rever alguns pontos da situação do país. Entre eles, destacou a área da saúde, em especial a importância do repasse federal para as Prefeituras. Ele explicou que o Governo Federal reduziu o repasse às prefeituras em 8% e o Governo do Estado reduziu em 1,5%. “Com isso, as Prefeituras tiveram que aumentar em 9,5% os valores com gastos na saúde para conseguir manter o sistema, e isso é um desafio para as prefeituras”, comenta.

Cleiton Luiz de Souza, diretor da DR 1 (Diretoria Regional de Campinas) do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também estava no gabinete e participou da recepção a irmã do presidente.