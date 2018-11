Orçamento de R$ 506 milhões para 2019 será votado hoje

A Câmara Municipal vota hoje o Projeto de Lei 47/18, que estabelece a Lei Orçamentária Anual- LOA 2019. Apreciado em 1º turno, o projeto do Executivo avalia em R$ 506.447.333,00 a receita para o próximo ano. A proposta atende as expectativas da legislação nos investimentos obrigatórios previstos para Educação e Saúde, além de ter sido debatida pelo Executivo e Legislativo com a população, em diversas audiências públicas.

Na tarde de ontem a Câmara informou à GB que não havia nenhuma emenda anexada ao projeto, mas que ainda podem ser apresentadas hoje, até o horário da votação.

O projeto da LOA teve pareceres favoráveis em todas as comissões permanentes da Casa e foram aprovados. Os relatores foram os vereadores Marco Antônio Marcolino na Comissão de Justiça, Tião do Fórum na Comissão de Finanças e Dr. Claudio na Comissão de Educação.

As estimativas de receita e despesa que constavam da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) aprovada em junho, de R$ 464.218.558,00, foi aumentada e os números anunciados durante audiência pública que debateu o projeto, alcançaram R$ 506 milhões, com aumento de R$ 36 milhões em relação ao orçamento vigente, de R$ 469 milhões. As duas áreas consideradas prioritárias pelo governo municipal, Saúde e Educação, ficam com mais da metade do orçamento: 30,17% e 28,69%, respectivamente. A LOA foi entregue ao Legislativo dia 27 de setembro.

Para alcançar os objetivos esperados com LOA, a Prefeitura espera maior volume de arrecadação com a Administração Direta, recursos provenientes da arrecadação com impostos municipais, como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), Taxas e Transferências Correntes, como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPVA ( Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e FPM (Fundo de Participação dos Municípios), além dos convênios.

Pela ordem de importância, as maiores fontes de arrecadação esperadas são ISSQN, IPTU, IRRF, Taxas e ITBI.

OUTRAS MATÉRIAS- Em 2º turno os vereadores apreciam os projetos de lei 41 e 44/18. O PL 41 institui o Programa Adote o Verde e o PL 44 o Dia Municipal do Escotismo.

Duas moções serão votadas em turno único: a moção 63/18 requer estudos visando a implantação do Programa Farmácia Viva em Bragança e a moção 64/18 requer ao Executivo estudos visando o aumento da oferta de educação infantil em tempo integral nas escolas públicas.