A predominância da face sobre o reverso

A vitória do conservador e militar reformado Jair Bolsonaro (PSL) sobre o professor petista Fernando Haddad repercutiu, sobremaneira, em todo o mundo, por causa da agressiva polarização vistas nas eleições deste ano e da derrocada da esquerda, que estava no poder, há décadas.

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, preso há mais de 200 dias por crime de lesa-Pátria, não conseguiu se candidatar, nem repetir a façanha de eleger e reeleger sucessor. Sua pupila Dilma Vana Rousseff sofreu impeachment e não conseguir a cadeira de Senadora pelo Estado de Minas Gerais.

O ex-presidente FHC – Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que conta 87 anos de idade, vociferou em favor de seus históricos opositores petista, deixando transparecer, com tal agir, certa identidade político-ideológica. Por tal fato é que eu disse que a esquerda está há décadas no poder, ou seja, desde FHC. Decepcionou!

Mas o movimento de retomada para a direita conservadora não ocorreu só no Brasil. Existe uma onda, nas Américas, de convergência à direita.

Há pelo menos cinco anos, a esquerda vem perdendo força. Em 2013, o Chile, sob o comando de Sebastián Piñera, era o único mais à direita dos 12 países da América do Sul. Em 2018, além do próprio Chile, Argentina, Peru, Colômbia e Paraguai são governados por presidentes de direita.

É que, neste ano, Piñera, proprietário da empresa aérea Lan Airlines, do canal de televisão Chilevisión e de outras empresas, voltou a assumir a presidência do Chile.

Na Colômbia, Iván Duque derrotou Gustavo Petro, afilhado político do ex-presidente e prêmio Nobel da Paz Juan Manuel Santos. Em agosto, Mario Abdo Benítez, filho do secretário pessoal de Alfredo Stroessner, que comandou o governo militar paraguaio, tomou posse no Paraguai. O Peru é presidido por Martin Vizcarra, também de direita. Nossos hermanos argentinos, antes comandos pelos Kirchner, viram o empresário Maurício Macri assumir o poder, em dezembro de 2015. Já no Equador, Lenín Moreno, que rompeu com o ex-presidente Rafael Correa, de quem foi vice, passou a contar com apoio de partidos de direita.

Na América do Norte, os EUA são governados por Donald John Trump, do Partido Republicano, conservador, enquanto que o México é presidido por Andrés Manuel López Obrador, líder social e declaradamente de esquerda, eleito presidente do país, em julho.

E a esquerda continua no comando da Venezuela, Bolívia e Nicarágua.

Existe grande expectativa com relação à posse de Bolsonaro, notadamente pelo fato de o Brasil estar atravessando a mais grave crise econômica, ética e política de sua história. Espera-se que seja o “Salvador da Pátria”, literalmente. Entretanto, devemos ter um pouco mais paciência, pois sabemos que nosso País está destroçado e as coisas não vão melhorar num “passe de mágica”.

O momento é de esperança, trabalho e união, pois somos todos compatriotas. A oposição pode ser salutar e fiscalizadora, mas não radical e intransigente, nem estanque e bloqueadora. Aliás, os partidos de esquerda terão que se reinventar e reaprender a ser oposição, depois de tanto tempo.

Caso Bolsonaro faça um bom governo, ficará muito difícil para a esquerda voltar. Para se chegar a tal conclusão, basta analisar o desempenho dos candidatos Boulos, Marina, e Ciro. Nem a convergência da esquerda conseguiu derrotar o militar reformado e está acéfala, talvez pelo fato de seu maior ícone, Lula da Silva, estar totalmente desgastado e fora de combate. Haddad não se mostrou competitivo, tampouco carismático.

Lamentavelmente, o Brasil é um dos países mais saqueados pelos corruptos, mas também é um dos mais ricos, em recursos naturais; de dimensões continentais, seu clima é excelente, a costa marítima exuberante e extensa; não temos vulcões, nem maremotos e terremotos. Parece estranho e absolutamente incompatível a existência de analfabetismo, fome, miséria de toda a ordem, criminalidade exagerada, estradas destruídas e perigosas, pessoas morrendo por falta de remédios básicos e por causa das filas imensas para exames e consultas, em todo o território nacional.

Vamos sair desta situação, com certeza!

“Gang da Lava-Jato”, aguarde, pois o Juiz Sérgio Moro, futuro Ministro da Justiça, terá acesso aos dados do COAF – “Conselho de Controle de Atividades Financeiras”.

Entenda o que é o COAF: o Conselho “tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O Coaf recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos. Além disso, coordena a troca de informações para viabilizar ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. O Conselho aplica penas administrativas nos setores econômicos para os quais não exista órgão regulador ou fiscalizador próprio”, segundo o “site” do Ministério da Fazenda.

Com certeza, o Juiz Sérgio Fernando Moro não teria aceitado o cargo se não confiasse na proposta de Bolsonaro; não estragaria sua brilhante carreira, nem subverteria seus princípios. O aceno positivo de Moro é um excelente e animador sinal!

A moeda caiu seis vezes exibindo seu reverso (“coroa”), mas agora deu “cara”! Dias melhores virão!