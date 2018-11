Frase: “Quem quer vencer um obstáculo deve armar-se da força do leão e da prudência da serpente.” (Pindaro)

Paulo Alberti Filho

QUEM SERÁ?

A eleição da Mesa Diretora da Câmara será em dezembro e, nos bastidores, já murmuram nomes para disputar a presidência. A atual, vereadora Beth Chedid (DEM), talvez almeje a reeleição. Provavelmente, se não for ela, será alguém da base aliada do prefeito que não tenha roído a corda na campanha de deputado. Há comentários que a alternativa poderá ser o vereador Tião do Fórum (DEM), de novo, considerando que ele presidiu a Câmara durante a nefasta gestão do PT.

SINALIZANDO

O vereador Gabriel Gonçalves (DEM), líder da bancada na Câmara continua o mesmo. Perde o pelo mas não perde o viço. Tido como baba-ovo do deputado Edmir Chedid (DEM), talvez contrariado com algum fato promovido pelo seu partido, correu para ser fotografado com o jovem deputado estadual recém eleito pelo Partido Novo, Daniel José. Outro sinal que aponta que pode deixar o DEM, é ter contrariado a orientação do partido e votado contra o relatório final da Comissão de Inquérito que investigou a atuação da ABBC na administração da Saúde em Bragança. Todos sabem que o vereador Gabriel e outros, eram tidos como íntimos da ABBC.

FLANANDO

Quem está novamente flanando pelos ares do Democratas é a vereadora Fabiana Alessandri.

BATE-BOCA

A sessão da Câmara de terça-feira registrou um bate-boca desnecessário entre os vereadores Claudio Moreno (DEM) e João Carlos Carvalho (PSDB). A presidente Beth, com sua voz suave e pausada interviu solicitando para que ambos baixassem o tom da voz. Mal educados, não atenderam e a presidente cortou o microfone. Quem não respeita um suave pedido de uma Dama……….

PENSEI QUE NÃO TINHA

Também pensei que nesta encarnação não presenciaria um Legislativo pior do que da gestão 2013/2016. Estava enganado.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Há rumores que o prefeito Jesus estaria pensando em criar a Secretaria Municipal de Comunicação Social. É o único setor da administração pública local que ainda não foi contemplada com o necessário e importante instrumento de informação e ligação entre o Executivo e a população.

ESTAVA DEMORANDO -1

Há rumores sobre uma possível intervenção judicial (talvez uma ação popular) para reverter a situação jurídica da FESB. Explico: Até a gestão municipal do PT (2013/2016) a FESB era uma instituição de direito público desde a sua criação em 03 maio de1967 pela lei municipal nº 855/1967. Em 2016, em meio de muita controvérsia, a Câmara Municipal aprovou a lei 4530/16 alterando o estatuto e transformando a FESB em direito privado, ou seja, em entidade particular.

Agora estaria surgindo um movimento para reverter a situação.

ESTAVA DEMORANDO – 2

A FESB foi criada por iniciativa do então vereador Dr. Arnaldo Nardy da qual foi o primeiro vice-presidente. O presidente era Padre João Baptista Zecchin.

Desde sua criação a FESB vive envolvida em polêmicas e disputas. Alguns presidentes foram depostos e processados, outros saíram de forma menos formal. Enfim, estava demorando para surgir mais um embate sobre a instituição. Se isso realmente ocorrer, vai dar muito pano para manga e “ressuscitar muito defunto”. 2019 promete ser emocionante.

A ÁRVORE DO QUIQUE BROWN

Quem não se lembra da árvore de sucata do vereador e ex-secretário de Turismo do PT, Quique Brown? E da Brasilia Amarela transformada em floreira “plantada” no Lago do Taboão, principal cartão de visitas da cidade?

Parecia premonição do vereador sobre no que o PT transformaria a cidade: Na rainha da sucata. De 2013 a 2016, Bragança ficou literalmente sucateada.

FRUTO DA MESMA ÁRVORE

A propósito, em 2014 o Ministério Público impetrou Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa contra o então prefeito do PT e solicitou a anulação do contrato com a empresa Delduque Produções Culturais, responsável pela famigerada árvore de sucata que ridicularizou Bragança perante os olhos do mundo. A brincadeira do vereador custou aos cofres da Prefeitura R$ 76 mil.

Depois da chiadeira geral sobre a situação ridícula em que o vereador e a árvore colocaram nossa cidade, o então prefeito mandou retirar e transportá-la para o depósito de ferro velho da Garagem Municipal. R$ 76 mil reais do povo bragantino jogados no lixo, prezado vereador Quique Brown.

MALABARES E DROGAS

A Prefeitura acertou em produzir o decreto que proíbe a presença de malabaristas- andantes nos semáforos da cidade. Medida semelhante foi tomada em muitas cidades, como em Jundiaí, por exemplo.

O que está preocupando o povo agora são os usuários de drogas que se infiltram entre os vendedores de balas e chocolates para oferecer, até de certa forma agressiva, os mesmos produtos. Isso acontece normalmente na região da rodoviária velha.

REFLEXÃO: SALMOS 64 :1-10

1 Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração; guarda a minha vida do temor do inimigo.

2 Esconde-me do secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniqüidade.

3 Que afiaram as suas línguas como espadas; e armaram por suas flechas palavras amargas,

4 A fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro; disparam sobre ele repentinamente, e não temem.

5 Firmam-se em mau intento; falam de armar laços secretamente, e dizem: Quem os verá?

6 Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir; e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles, e o coração, são profundos.

7 Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos.

8 Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos; todos aqueles que os virem, fugirão.

9 E todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus; e considerarão prudentemente os feitos dele.

10 O justo se alegrará no Senhor, e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão.