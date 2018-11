Agentes de Trânsito recebem capacitação

Na quinta-feira, 8, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana deu início a uma capacitação e reciclagem dos Agentes de Trânsito Municipais. Segundo o secretário da pasta, Aniz Abib Júnior, o objetivo do treinamento é oferecer atualização da legislação, ética e novas maneiras de abordar o munícipe.

O curso é ministrado pelo Centro de Estudos Avançados e Treinamento/Trânsito (CEAT), no Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade (CISEM) e vai até o dia 11 de dezembro. Ao todo, estão participando 26 Agentes de Trânsito. Eles receberam material didático, contendo um Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atualizado e uma apostila com o conteúdo de toda capacitação. Com carga horária de 32 horas, ao final todos receberão certificado.