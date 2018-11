Variante do Taboão terá nova iluminação

Na terça-feira, 6, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura publicou na Imprensa Oficial do Município a reclassificação das empresas participantes do processo licitatório que contratará empresa para manutenção e execução de redes de iluminação pública no município. A empresa G.C. de Oliveira Rosado-ME cobriu o valor oferecido pela Era Técnica Engenharia, Construções e Serviços Ltda e por este motivo foi aberto para eventuais recursos antes da homologação e finalização do processo.

A Prefeitura informou que o processo segue em fase final e os serviços deverão ser iniciados em breve.

A manutenção e execução de redes de iluminação pública incluirá a iluminação da Rodovia Farmacêutico Francisco de Toledo Leme, a Variante do Taboão. A entrada da cidade está às escuras desde meados de 2015, quando parte da fiação foi furtada.

Segundo a Secretaria de Serviços, no primeiro ano da gestão não havia previsão orçamentária para executar o serviço, sendo possível iniciar o processo neste ano.

A licitação prevê a manutenção e reposição de cabos aéreos na Variante do Taboão, no trecho entre a Rodovia Fernão Dias (BR-381) e o Portal da Cidade. Além da solução desse problema, a instalação de iluminação pública na Estrada Antonio Aparecido Cardoso, no Guaripocaba dos Souzas, e na Rua João Rubens Valle, no Conjunto Habitacional Marcelo Stefani.